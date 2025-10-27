Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został w poniedziałek zatrzymany w sklepie Ikea w Krakowie. Nie zapłacił za towary, które chciał wynieść z marketu. Informację o tym wydarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz / Wojciech Olkuśnik / East News

W ciągu dnia ochrona sklepu za linią kas samoobsługowych zatrzymała mężczyznę, który miał przy sobie towary, za które nie zapłacił. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, mowa o drobiazgach do kuchni o wartości 400 zł. Wezwano policję.

Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. Następnie zdecydowali o nałożeniu na niego mandatu w wysokości 500 zł, bo kradzież rzeczy o wartości poniżej 800 zł to jedynie wykroczenie.

Towar wrócił do sklepu, natomiast Konrad Berkowicz po zapłaceniu mandatu został zwolniony. Nie ujawnił, że jest posłem.

Sprawę skomentował już premier Donald Tusk. "Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" - skwitował szef rządu.