"Już na początku przyszłego roku w każdym polskim domu pojawi się nowy Poradnik bezpieczeństwa" – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Publikacja, która ma trafić do 13 milionów gospodarstw domowych, to odpowiedź na rosnące potrzeby edukacji obywateli w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Aktualnie poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej, jednak już wkrótce każdy będzie mógł sięgnąć po jego papierową wersję.

Poradnik bezpieczeństwa w każdym domu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że broszura jest już drukowana. Myślę, że na początku przyszłego roku w każdym domu taka broszura będzie dostępna - zapowiedział szef MSWiA. Jednocześnie zachęcił do pobierania poradnika w wersji elektronicznej ze strony internetowej.

Co znajdziemy w poradniku?

Poradnik bezpieczeństwa to kompleksowe kompendium wiedzy na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych. Zawiera m.in. szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

Jak czytamy w publikacji, w Polsce obowiązują dwa rodzaje sygnałów alarmowych: ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty oraz odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Sygnały alarmowe

"Jeśli przebywasz w miejscu, w którym pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia, nie zwlekaj z ewakuacją. Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń. Informacje będziesz dostawać na bieżąco ze stron rządowych, alertów RCB, RSO i mediów" - czytamy w poradniku.

W publikacji znalazły się także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Według zaleceń powinny się w nim znaleźć m.in.: butelkowana woda, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, apteczka, leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji, dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie), gotówka w różnych nominałach, latarka, radio na baterie lub korbkę, naładowany telefon, powerbank, ładowarka, zapasowe baterie, żywność wysokokaloryczna, ważna rzecz osobista (np. zdjęcie, pamiątka rodzinna), scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, drukowane mapy, ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna oraz alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Inwestycje w bezpieczeństwo i ochrona ludności

Minister Kierwiński odniósł się także do kwestii schronów dla ludności cywilnej. Przypomniał, że rząd przygotował ustawę, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku, a od tego czasu trwają intensywne prace nad przeglądem i analizą miejsc docelowego ukrycia. To są kwestie dokładnej analizy - zaznaczył minister, podkreślając, że za działania odpowiada straż pożarna.

W tym roku na wzmocnienie obronności przeznaczono 5 miliardów złotych. Środki te mają zostać wykorzystane m.in. na rozwój komunikacji specjalnej z niemal wszystkimi powiatami, wyposażenie gmin i powiatów w niezbędne akcesoria oraz agregaty prądotwórcze.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej obejmuje przegląd i sprawdzenie obiektów, które mogą służyć jako schrony zbiorowe. Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich miejsc będą podstawą do przyznania wsparcia finansowego na remonty i modernizacje.

W pierwszej kolejności inwestycje obejmą obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód", a także miasta i miejsca szczególnego narażenia wskazane przez wojewodów. Remontowane będą m.in. schrony pod szkołami, tzw. tysiąclatkami.

Wielomiliardowe wsparcie dla bezpieczeństwa

Na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną każdego roku przeznaczane będzie co najmniej 0,3 proc. PKB. W 2025 roku będzie to ponad 16,7 miliarda złotych, z czego ponad 5,1 miliarda złotych to dodatkowe środki na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Środki na ten rok zostały już rozdysponowane pomiędzy województwa. Najwięcej, bo ponad 520 milionów złotych, trafi do województwa śląskiego, a ponad 450 milionów złotych do województwa mazowieckiego. Dodatkowo ponad 210 milionów złotych przeznaczono dla Warszawy.

MSWiA dysponuje także blisko 490 milionami złotych na rozwój łączności państwowej, przygotowanie Korpusu Obrony Cywilnej, wydanie Poradnika bezpieczeństwa oraz działania edukacyjne związane z jego wdrożeniem.

Wydanie "Poradnika bezpieczeństwa" w wersji papierowej to element szerszej strategii państwa, mającej na celu zwiększenie świadomości i przygotowania obywateli na wypadek sytuacji kryzysowych. Rząd stawia na edukację, inwestycje w infrastrukturę ochronną oraz rozwój systemów ostrzegania i komunikacji.