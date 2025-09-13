Latarka, gotówka, zapalniczka lub zapałki, dokumenty, woda oraz filtry lub tabletki do jej uzdatniania, leki, radio na baterie lub na korbkę, żywność, scyzoryk, powerbank, długopis – to tylko część rzeczy, które powinny trafić do plecaka ewakuacyjnego, przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Taki plecak powinien mieć każdy domownik, także dzieci. Podstawową jak i rozszerzoną listę przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji można znaleźć poniżej.

Plecak ewakuacyjny - lista rzeczy, które musisz mieć pod ręką na wszelki wypadek / Shutterstock

Jednym z kroków przygotowania się na różne zagrożenia jest skompletowanie tzw. plecaka ewakuacyjnego, który w każdej chwili byłby gotowy do zabrania. MSWiA w przygotowanym poradniku bezpieczeństwa podkreśla, że w plecaku ewakuacyjnym w momencie wystąpienia zagrożenia i konieczności natychmiastowej samoewakuacji powinny się znaleźć rzeczy, które pozwolą przetrwać 72 godziny, a więc m.in. woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody. Choć nie zapakuje się dużej ilości wody, sprawdzą się butelki małej pojemności. Lista rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku oczywiście zawiera te podstawowe, najpotrzebniejsze, ale jest także wersja rozszerzona.

Konieczne jest zapakowanie apteczki i leków osobistych, środków higienicznych i do dezynfekcji. W apteczce powinny znaleźć się rękawiczki lateksowe, koc termiczny (jedna sztuka dla każdego członka rodziny), opatrunki jałowe, jednorazowe chusteczki odkażające i ampułki soli fizjologicznej, maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, plastry różnej wielkości, bandaż, chusta trójkątna, plastry mocujące i opaska uciskowa. Wśród lekarstw, oprócz tych osobistych, przydadzą się także leki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i przeciwalergiczne. Przydatne środki higieniczne to: mydło, pasta i szczoteczka do zębów, mały szampon, krem z filtrem UV, krem przeciw odmrożeniom, podpaski, tampony, chusteczki higieniczne i ręcznik szybkoschnący.

/ Rządowe Centrum Bezpieczeństwa / Materiały prasowe

W plecaku muszą znaleźć się również dokumenty, w tym ich kopie na pendrivie. Ważne, aby wszystkie ważne dokumenty były w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią. Wśród nich można wymienić: dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy z księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach i pendrive ze skanami dokumentów. Oprócz tego trzeba mieć gotówkę w różnych nominałach (banknoty i monety).

Kolejną grupą rzeczy są narzędzia: latarka i radio na baterie lub na korbkę, scyzoryk lub multitool, zapalniczka, zapałki i kompas. Z elektroniki należy pamiętać o naładowanym telefonie i powerbanku, ładowarce, pasujących kablach i o zapasowych bateriach. Należy zabezpieczyć się także w alternatywną łączność (np. walkie-talkie).