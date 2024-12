"Chcemy przekazać wszystkim rodakom podręcznik o tym, jak przygotować się na stany kryzysowe w różnym wymiarze" - zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyraził nadzieję, że uda się to zrobić w kwietniu. Podobne rozwiązanie wprowadziła Szwecja.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

Pod koniec listopada władze Szwecji rozpoczęły wysyłkę do ponad 5 mln gospodarstw domowych broszur z poradami, jak przygotować się na wypadek wojny lub kryzysu. Poradnik w wersji cyfrowej jest dostępny również m.in. w języku polskim.



Do rozwiązania odniósł się we wtorek wicepremier, szef MON podczas wspólnej konferencji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem.

Chcemy wspólnie z panem ministrem przekazać wszystkim naszym rodakom - to będzie na początku przyszłego roku, myślę, że w kwietniu będziemy z tym gotowi - podręcznik, jak przygotować się na stany kryzysowe w różnym wymiarze - zapowiedział. Dodał, że chodzi np. o powódź.

Co znajdzie się w podręczniku?

Podręcznik ten, jak wyjaśnił Kosiniak-Kamysz, będzie informował m.in. o tym, co trzeba mieć zawsze w domu, czy jak być przygotowanym do udzielania pierwszej pomocy. Jak zachować się, kiedy jest zarządzona ewakuacja. Jakie sprzęty powinny być zawsze w najbliższym naszym otoczeniu czy w jednym miejscu - przygotowane, spakowane - żebyśmy mogli dobrze zadziałać - zaznaczył.



Minister poinformował, że wydawnictwa będą dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Chcemy, żeby taki podręcznik, zarówno dla dorosłych, jak i wersji dla dzieci - bardziej przystępnej, obrazkowej, komiksowej - różnej - trafił do najmłodszych, do dzieciaków, bo ta edukacja zaczyna się od przedszkola - dodał.



Będziemy chcieli, żeby to trafiło do każdego polskiego domu, żeby to było dostępne wszędzie, gdzie to możliwe - zaznaczył.

RCB opublikowało poradniki reagowania na zagrożenia

Publikowanie poradników reagowania na różnego typu zagrożenia - biologiczne, chemiczne, jądrowe, radiacyjne czy zagrożenie eksplozjami - rozpoczęło już w marcu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poradniki dostępne są pod TYM ADRESEM>>>



W poradniku zawarto uniwersalne porady przygotowania na sytuacje kryzysowego - rozmowę z domownikami i wspólne przygotowania, posiadanie zawsze gotowego plecaka ewakuacyjnego czy określenie, gdzie w domu/szkole/miejscu pracy znajdują się najbezpieczniejsze miejsca.



Poza samymi poradnikami, na stronie zamieszczono także szereg plików do pobrania, w tym poradniki w wersji pdf, a także m.in. materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami. Na stronie zamieszczono także quizy dla dzieci pozwalające sprawdzić ich przygotowanie do reagowania na zagrożenia.