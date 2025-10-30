​Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu prokuratury i Straży Granicznej rozpracowali międzynarodową grupę przestępczą, która wyłudziła od Polaków około 75 milionów złotych za pośrednictwem nielegalnych platform inwestycyjnych. W sprawie zatrzymano już 11 osób, są to głównie obywatele Ukrainy.

/ Shutterstock

Rozbito międzynarodową grupę przestępczą prowadzącą fałszywe platformy inwestycyjne.

Wyłudzono około 75 milionów złotych od ponad 1500 osób.

Zabezpieczono mienie o wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty i dobra luksusowe.

Zatrzymano 11 osób, w tym obywateli innych państw i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

W wyniku szeroko zakrojonych działań służb udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za prowadzenie fałszywych platform inwestycyjnych, takich jak Agricole Trade, Partner Groupe, Pariba Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems. Przestępcy, wykorzystując zaawansowane metody socjotechniczne, wyłudzili od ponad 1500 osób około 75 milionów złotych.

Jak działała grupa przestępcza?

Oszuści podszywali się pod legalnie działające firmy inwestycyjne, tworząc profesjonalnie wyglądające strony internetowe oraz centra telefoniczne zlokalizowane poza granicami Polski. Za pomocą fałszywych konsultantów telefonicznych manipulowali ofiarami, nakłaniając je do inwestowania oszczędności, a nawet zaciągania kredytów i pożyczek. Platformy symulowały transakcje na rynku FOREX, prezentując fałszywe zyski i zachęcając do dalszych wpłat.

Policja ustaliła, że obywatele Ukrainy zorganizowali w swoim kraju "call center", z którego dzwonili do Polski w poszukiwaniu inwestorów. Oszuści zostali zatrzymani, gdy przyjechali do Polski.

W wyniku przeszukań i zatrzymań zabezpieczono mienie o wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty, luksusowe zegarki i samochody. Dodatkowo podjęto działania mające na celu zabezpieczenie aktywów w kryptowalutach o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów. Do tej pory zatrzymano 11 osób, w tym osoby pełniące kluczowe role w grupie przestępczej.

Nowoczesne metody przestępców

Śledztwo ujawniło, że członkowie grupy posługiwali się fałszywymi tożsamościami oraz wykorzystywali technologie pozwalające na przejmowanie zdalnej kontroli nad komputerami i telefonami ofiar. Wśród zatrzymanych znaleźli się także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości innych państw.

Dalsze działania i apel do poszkodowanych

Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych - to obywatele Ukrainy. Do tego policja zatrzymała także jednego Polaka. Służby zapowiadają kolejne zatrzymania i kontynuację śledztwa we współpracy z organami ścigania z innych krajów. Osoby, które zostały oszukane przez którąkolwiek z wymienionych platform inwestycyjnych, proszone są o kontakt pod adresem mailowym: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl.