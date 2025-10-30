Pięć kolejnych osób zostało zatrzymanych w związku z niedawnym rabunkiem klejnotów w Luwrze - poinformowało w czwartkowy poranek francuskie radio RTL. Telewizja BFM informowała o trzecim zatrzymanym. Wcześniej aresztowano w tej sprawie dwie osoby, które częściowo przyznały się do zarzutów. Skradzionych skarbów wciąż nie odzyskano.

Służby policyjne w Luwrze po kradzieży klejnotów z muzeum / DIMITAR DILKOFF / AFP/EAST NEWS

Kolejne osoby zostały zatrzymane we Francji w związku z kradzieżą ośmiu klejnotów koronnych z Luwru.

Dwaj zatrzymani wcześniej przyznali się częściowo do zarzucanych im czynów i usłyszeli oficjalne zarzuty.

Zatrzymani należeli do czteroosobowej grupy, która 19 października dokonała włamania do muzeum.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Do zatrzymania pięciu osób doszło w środę późnym wieczorem, około godziny 21, w regionie paryskim - twierdzi radio RTL, powołując się na źródła we francuskim wymiarze sprawiedliwości.

Telewizja BFM informowała wcześniej o zatrzymanym mężczyźnie, który jest podejrzany o obecność na miejscu kradzieży 19 października, gdy doszło do rabunku w Luwrze.

Dwaj zatrzymani się przyznali

Dwaj mężczyźni zatrzymani wcześniej w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - przekazała w środę na konferencji prasowej w Paryżu prokurator francuskiej stolicy Laure Beccuau. Obaj zostali oficjalnie postawieni w stan oskarżenia.

Portal BFMTV podał w środę wieczorem, że mężczyźni zostali aresztowani. Wcześniej, po zatrzymaniu w sobotę, trafili do aresztu, w którym zgodnie z prawem mogli przebywać do 96 godzin.

Wcześniej w środę procurator Beccuau potwierdziła doniesienia mediów, że dwaj zatrzymani należeli do czteroosobowej grupy, która dokonała włamania do Luwru 19 października. Jednego z mężczyzn zatrzymano na lotnisku, gdy próbował wylecieć do Algierii. Drugiego ujęto w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

O młodszym z mężczyzn wiadomo tyle, że ma 34 lata i posiada obywatelstwo Algierii, a od 2010 roku mieszkał we Francji. Starszy ma 39 lat i mieszkał pod Paryżem w miejscowości Aubervilliers, skąd też pochodzi. Obaj byli wcześniej notowani. 39-latek dopuścił się w przeszłości napadów i kradzieży.

Pomogły próbki DNA

Beccuau doprecyzowała, że policja była w stanie namierzyć i zatrzymać mężczyzn dzięki próbkom DNA, pobranym z szyb muzeum, skuterów i pozostawionych przez nich rzeczy, takich jak żółte kamizelki. Łącznie pobrano 150 próbek. Prokurator podała, że zarzuca się im kradzież dokonaną w zorganizowanej grupie przestępczej (za co grozi 15 lat więzienia) i zmowy w celu dokonania przestępstwa (za co grozi 10 lat).

Prokurator zaznaczyła, że "nie wyklucza możliwości" istnienia dużo większej grupy przestępców zaangażowanych w tą spektakularną kradzież. Do tej pory mówiono jedynie o czterech osobach, które były bezpośrednio zaangażowane w tą operację - dwie wdarły się do Galerii Apolla, a dwóch pozostałych pełniło rolę kierowców skuterów, którymi sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Jednocześnie zaprzeczyła doniesieniom, według których złodzieje mieli uzyskać pomoc od pracowników Luwru.

Klejnotów nie znaleziono

Prokurator dodała, że służby nadal nie zdołały odzyskać skradzionych klejnotów. Chcę mieć nadzieję, że uda się dotrzeć do skradzionych klejnotów i będą one mogły zostać oddane muzeum Luwru, a szerzej narodowi - oznajmiła prokurator. Zaznaczyła, że ktokolwiek zechce zakupić skradzione artefakty, dopuści się paserstwa. Dodała, że "wciąż jest czas, aby je oddać".

Złodzieje klejnotów są poszukiwani od godz. 9.38 w dniu 19 października. Prokuratura Paryża podkreślała w ostatnich dniach, że na miejscu zdarzenia znajdowało się czterech sprawców, co jednak nie znaczy, że w cały rabunek zaangażowani byli tylko oni. Wartość zrabowanych ośmiu klejnotów ocenia się na 88 mln euro.

Na miejscu rabunku i w pobliżu uciekający pozostawili w pośpiechu kilka przedmiotów, m.in: kask, rękawiczki, pomarańczową kamizelkę, której użyli podszywając się pod robotników, krótkofalówkę, pojemnik z łatwopalną cieczą. Zgubili także jeden ze zrabowanych przedmiotów - koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. W 2008 roku Luwr kupił ją za 6,72 mln euro.

Przestępcy pozostawili na ulicy pojazd, którym się posłużyli - ciężarówkę z wysięgnikiem. Ustalono dotąd, że została ona skradziona w departamencie Dolina Oise, w małej miejscowości o nazwie - nomen omen - Louvres (francuska nazwa Luwru to "Louvre" - red.).