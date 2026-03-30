Rosyjskie władze zdecydowały o wydaleniu pracownika ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie, zarzucając mu działalność szpiegowską. To kolejny incydent, który pogłębia napięcia na linii Moskwa-Londyn.

Agencja AFP informuje, że wydalonym dyplomatą jest Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, pełniący funkcję wicesekretarza brytyjskiej ambasady.

Z komunikatu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wynika, że dyplomata został oskarżony o prowadzenie "działalności wywiadowczej i dywersyjnej". Według rosyjskich służb, miał on również próbować pozyskiwać wrażliwe informacje podczas nieformalnych spotkań z rosyjskimi ekspertami ekonomicznymi.

Dyplomata ma opuścić Rosję w ciągu dwóch tygodni. Brytyjskie władze nie odniosły się dotychczas do sprawy wydalenia swojego przedstawiciela.

Wyjątkowo napięte relacje

Stosunki między Rosją a Wielką Brytanią są wyjątkowo napięte od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Oba kraje wielokrotnie wydalały już swoich dyplomatów.

Ostatni taki przypadek miał miejsce na początku lutego, gdy Londyn cofnął akredytację rosyjskiemu dyplomacie w odpowiedzi na wcześniejsze wydalenie brytyjskiego przedstawiciela przez Moskwę.