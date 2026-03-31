Od północy na stacjach paliw w całej Polsce obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. To efekt opublikowanego w poniedziałek obwieszczenia ministra energii oraz wejścia w życie rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Dodatkowo, do końca kwietnia obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa.

Od wtorku obowiązują maksymalne ceny paliw: benzyna 95 do 6,16 zł/l, benzyna 98 do 6,76 zł/l, olej napędowy do 7,60 zł/l.

VAT na paliwa został obniżony do 8 procent.

Wprowadzono czasową obniżkę akcyzy na paliwa.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, od wtorku cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, a oleju napędowego - 7,60 zł .

Wartości te uwzględniają już podatek VAT, który od 31 marca został obniżony do 8 procent. Resort energii będzie codziennie publikował nowe obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw, a sprzedaż powyżej ustalonych limitów grozi karą do 1 mln zł.

Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżka akcyzy i VAT

Wraz z wprowadzeniem maksymalnych cen, od poniedziałku obowiązuje także rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące czasowej obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia akcyza na benzyny wynosi 1239 zł za 1000 litrów, a na oleje napędowe i biokomponenty - 880 zł za 1000 litrów.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia dalsze, czasowe obniżki do 30 czerwca.

Obniżony VAT na paliwa - 8 procent - będzie obowiązywał do 30 kwietnia. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, obniżka akcyzy kosztować ma budżet państwa 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie.

Niższe ceny i bezpieczeństwo dostaw

Według rządu, pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

