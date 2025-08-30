15 obywateli Ukrainy wydalono z Polski. Zostali przymusowo doprowadzeni do granicy przez straż graniczną i przekazani stronie ukraińskiej.

Wydaleni z Polski obywatele Ukrainy byli wielokrotnie karani za kradzieże, rozboje czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium Polski - podała straż graniczna.

Podstawą decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu był głównie art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowano w komunikacie SG.

W jednym przypadku cudzoziemiec figurował w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany.

Osoby objęte procedurą były wielokrotnie karane za przestępstwa i wykroczenia. To m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat.

Polska jest krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców. Jednak nie ma i nie będzie zgody na łamanie przez nich prawa, bez względu na kraj pochodzenia. Służby MSWiA będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego - powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Od początku roku Polskę przymusowo opuściło 1,1 tys. obcokrajowców - podał resort.