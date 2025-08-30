Ponad 3,2 tys. interwencji zanotowali od początku wakacji funkcjonariusze w powiecie tatrzańskim. 240 razy interweniowali w związku z zakłóceniami porządku publicznego i ciszy nocnej, głównie po alkoholu. Mimo to zakopiańska policja podkreśliła, że lato pod Tatrami przebiegło względnie spokojnie i bezpiecznie.

Turyści na szlaku w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Jak podkreślają policjanci, do Zakopanego i okolic przyjechały setki tysięcy turystów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, m.in. z rejonu Zatoki Perskiej. Do głównych przewinień turystów policjanci zaliczają parkowanie pojazdów w niedozwolonych miejscach, często przy szlakach turystycznych - funkcjonariusze odnotowali ich w powiecie tatrzańskim 455. Odnotowano także 197 kolizji i 27 wypadków drogowych.

Jak poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek, od początku wakacji funkcjonariusze interweniowali 240 razy w związku z zakłóceniami porządku publicznego i ciszy nocnej, w wielu przypadkach spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Policjanci podjęli także 119 interwencji domowych, a 48 osób zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia.

Zatrzymano 41 osób, które prowadziły pojazdy - w tym także rowery i hulajnogi - pod wpływem alkoholu. Skontrolowano trzeźwość ponad 9,4 tys. kierujących i ujawniono 950 przypadków przekroczenia prędkości. Jak zaznacza policja, pomimo kilku groźnie wyglądających zdarzeń nikt nie zginął na drogach powiatu tatrzańskiego.

Znaczne siły policyjne angażowane były do działań poszukiwawczych - niemal każdego dnia wakacji dochodziło do zagubienia dzieci, a także osób starszych. Policjanci zatrzymali również 34 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Śledczy w okresie wakacyjnym zatrzymali kilku podejrzanych o przestępstwa, z których siedmiu trafiło do aresztu.

Wakacje pod Tatrami to także dziesiątki imprez masowych, koncertów i wydarzeń sportowych. Policja zabezpieczała blisko 50 takich wydarzeń, w tym o charakterze międzynarodowym, jak np. Tour de Pologne.

Policyjni profilaktycy prowadzili również działania edukacyjne, odwiedzając kolonie i letniska, aby przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach bezpieczeństwa.

Z wyjątkiem kilku spraw, których okoliczności są jeszcze wyjaśniane, można podsumować, że wakacje w powiecie tatrzańskim przebiegły względnie spokojnie i - co najważniejsze - bezpiecznie - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji.