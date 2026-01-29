Dwóch polskich oficerów zajmie ważne stanowiska w strukturach NATO i UE. To gen. bryg. Jarosław Mokrzycki, który zajmie stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w Komitecie Wojskowym UE oraz płk Mirosław Postołowicz, który będzie dyrektorem Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki. Obejmą nowe funkcje na przełomie lata i jesieni br.
O tym, że polscy oficerowie odnieśli sukces w konkursie na ważne stanowiska międzynarodowe, Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek na platformie X.