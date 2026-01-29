Gen. Jarosław Mokrzycki trafi do struktur UE

Gen. Jarosław Mokrzycki jest szefem sztabu 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego. Po wygranym konkursie na dyrektora ds. operacyjnych (Director Operations) w Komitecie Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS) w Brukseli. Stanowisko to obejmie 1 września tego roku.

Komitet Wojskowy UE to najwyższy organ militarny w strukturach unijnych. W jego skład wchodzą szefowie sztabów generalnych sił zbrojnych państw członkowskich Unii.

Ciało to pełni kluczową rolę w kierowaniu działaniami wojskowymi UE, planowaniu misji, doradzaniu w sprawach obronności oraz rozwojem zdolności wojskowych.

Kieruje nim przewodniczący wybierany przez krajowych szefów sztabów na trzyletnią kadencję.

Płk Postołowicz ze stanowiskiem w NATO

Z kolei płk Mirosław Postołowicz dowodzi Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Od 1 października br. obejmie funkcję dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności (Director CIS Support Units) w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA).

Agencja ta dostarcza zaawansowaną technologię dowodzenia, kontroli, łączności, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Jest odpowiedzialna za pozyskiwanie technologii, eksperymentowanie, promowanie interoperacyjności, projektowanie i inżynierię systemów i architektury, a także testowanie i wsparcie techniczne.

Świadczy także usługi w zakresie systemów łączności i informatyki ćwiczeń, misji i operacji Sojuszu. Ponadto zapewnia wsparcie informatyczne sojusznikom, Kwaterze Głównej NATO, Strukturze Dowództwa NATO i innym siłom, strukturom i agencjom Sojuszu.

Za pośrednictwem Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego NATO eksperci agencji chronią sieci Sojuszu.