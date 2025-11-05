Generał Dariusz Łukowski, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z czasów prezydentury Andrzeja Dudy, obejmuje nowe, kluczowe stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że generał został powołany na funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.

Gen. Dariusz Łukowski / Adam Warżawa / PAP

"Jestem przekonany, że doświadczenie Pana Generała, który służył m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz BBN, będzie niezwykle pomocne w realizacji nowych zadań" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. Dariusz Łukowski pełnił funkcję szefa od lutego do sierpnia 2025 roku. Wcześniej był zastępcą szefa BBN, a z samym Biurem związany był już od 2020 roku - najpierw jako doradca, potem jako dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Generał Łukowski nie rezygnował z munduru pomimo przejścia do pracy w administracji państwowej - do końca stycznia 2025 roku pozostawał w czynnej służbie wojskowej.

Swoją karierę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1983 roku. Przez lata specjalizował się w logistyce wojskowej, dowodził m.in. 1. Brygadą Logistyczną w Bydgoszczy, pełnił funkcję szefa logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, a w latach 2016-2019 był szefem tego Inspektoratu. Odpowiadał także za logistykę polskich kontyngentów podczas misji w Iraku i Afganistanie.

Nowy dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie ukończył elektronikę.

Departament, którym pokieruje generał Łukowski, odpowiada za planowanie rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego, definiowanie celów systemu obronnego, a także programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych. To właśnie ta komórka organizuje proces planowania operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.