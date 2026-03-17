Cztery osoby zginęły w wyniku zawalenia się rusztowania na placu budowy w ekskluzywnej dziewiątej dzielnicy Wiednia - podaje Reuters powołując się na austriacką agencję prasową APA. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Do wypadku doszło podczas prac betoniarskich na jednym w placów budowy podczas remontu poddasza jednego z budynków. Według doniesień lokalnej prasy, doszło do zawalenia się rusztowania i szalunków. Na konstrukcji znajdowało się pięć osób. Cztery zginęły, a poważnych obrażeń, zagrażających życiu, doznał 45-letni pracownik.

Według policji akcja ratunkowa była bardzo trudna, bowiem na miejscu zdarzenia znajdowało się wiele utrudniających ją materiałów budowlanych.

Alsergrund, dziewiąta dzielnica Wiednia, położona jest w północnej części centrum miasta. Słynie z eleganckich budynków z końca XIX wieku, m.in. dawnego domu Sigmunda Freuda.

