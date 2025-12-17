Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podjął decyzję o skierowaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do działań w ramach Grupy Zadaniowej NATO na kluczowych akwenach Europy Północnej i Atlantyku. Postanowienie, podpisane 16 grudnia 2025 roku, obejmuje użycie polskich żołnierzy na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym oraz na Oceanie Atlantyckim.

Uroczystość objęcia półrocznego dyżuru Sił Reagowania NATO przez trałowiec ORP Necko w czerwcu tego roku (zdj. ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Polski Kontyngent Wojskowy rozpocznie swoją misję już 1 stycznia 2026 roku. Zakończenie działań przewidziano na 15 sierpnia 2026 roku.

W składzie kontyngentu znajdzie się do 70 żołnierzy wraz z niezbędnym wyposażeniem i zabezpieczeniem logistycznym. Celem misji jest wzmocnienie sił państw sojuszniczych NATO oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na strategicznych szlakach morskich.

Zakres zadań polskich żołnierzy będzie szeroki. Do najważniejszych należeć będzie patrolowanie oraz oczyszczanie podejść do portów, akwenów ścieśnionych i głównych szlaków żeglugowych z niebezpiecznych obiektów podwodnych.

Szczególny nacisk położono na neutralizację arsenału zatopionego podczas obu wojen światowych, który wciąż stanowi zagrożenie dla żeglugi.

Rejonem działania PKW będzie Morze Bałtyckie, Morze Norweskie, Morze Północne i Ocean Atlantycki.