"Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji w ramach operacji Horyzont" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Żołnierze wesprą policjantów m.in. w ochronie strategicznych linii kolejowych.
Operacja "Horyzont" została zapowiedziana przez MON, MSWiA oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego w środę po tym, jak w ub. weekend doszło do aktów dywersji na kolei, w tym na strategicznej linii łączącej Warszawę z ukraińską granicą w Dorohusku.
O podpisaniu wniosku poinformował w czwartek we wpisie na X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego.
"Prezydent RP podpisał Postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji w ramach operacji Horyzont" - napisał.