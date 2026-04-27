Państwowy pogrzeb tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki spowoduje całodzienną przerwę w obradach Sejmu. Do Sosnowca (woj. śląskie) wybiera się duża grupa posłów, a jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, możliwa jest też obecność prezydenta Nawrockiego.

Sejm przerwie posiedzenie z powodu pogrzebu posła Litewki w Sosnowcu

Decyzję o szczegółach podejmie po południu Prezydium Sejmu - donosi nasz dziennikarz.

Przygotowany do przyjęcia plan przewiduje jednak, że w środę, która jest drugim dniem posiedzenia Sejmu, posłowie zbiorą się rano tylko na głosowania. Później część z nich uda się do Sosnowca, gdzie o 13:30 w kościele św. Joachima odbędzie się ostatnie pożegnanie posła Litewki.

Następnie kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny, gdzie odbędzie się już prywatna część uroczystości.

Poza Marszałkiem Sejmu i posłami chęć udziału w pogrzebie jasno deklaruje też prezydent.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM od jednego z jego najbliższych współpracowników, Karolowi Nawrockiemu bardzo zależy na udziale w uroczystościach.

Ponieważ we wtorek prezydent udaje się z dwudniową wizytą do Chorwacji, urzędnicy jego kancelarii starają się skrócić plan wizyty, by zdążył na środowy pochówek.

Tragiczna śmierć posła z Sosnowca