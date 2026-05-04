Uwolniony przez reżim Alaksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut powtarza, że myśli o powrocie. "Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy" - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Andrzej Poczobut podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Poczobut spędził ponad pięć lat w więzieniu za działalność niepodległościową i dziennikarską.

Andrzej Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia .

Poczobut: Wpuszczą, czy nie

W rozmowie na łamach "Gazety Wyborczej" Poczobut był pytany m.in. o plany na przyszłość. "Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą tak jak obiecują, czy nie" - odpowiedział.

Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział: "To posiedzę. Trudno. Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej siedzieli".

Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna rozmówca "GW" odparł, że "każdy ma".

"Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają żony i dzieci. Jarek to już dorosły chłopak, on przecież wszystko rozumie. Jeden nasz kresowy działacz-poeta pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna? No właśnie. Na tej szerokości geograficznej niestety tak jest" - stwierdził Poczobut w wywiadzie dla "GW".

Poczobut: Nigdy nie czułem się osamotniony

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki wręczył Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego.

Po uroczystości w rozmowie z dziennikarzami Poczobut powiedział, że był poddawany szczególnej izolacji, ale informacje do niego docierały. I ja nigdy nie czułem się osamotniony. Wiedziałem, że tam w Polsce, w świecie, na Białorusi, są ludzie, Polacy, którzy po prostu są razem ze mną - dodał.

Opowiedział też, że myślał o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisał i których "miał zaszczyt poznać", "przechodzili rzeczy znacznie trudniejsze i w tej całej historii to oni są bohaterami". Ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który stara się żyć według określonych zasad - dodał.

Zapytany o najbliższe plany wyjaśnił, że wciąż jest w szpitalu, z którego dotarł na niedzielną uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Nadal będą prowadzone badania - przekazał.

Prezydent odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w minionym tygodniu, gdy Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia.

Andrzej Poczobut. Lata w kolonii karnej

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu". Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

28 kwietnia na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków, w tym właśnie Poczobuta i dwóch obywateli Mołdawii.

Wysłannik USA ds. Białorusi John Coale powiedział później, że Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu minionego roku.