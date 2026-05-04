"Ja się obawiam, że będzie trudność z wyborem rządu. Obawiam się wielkiego chaosu. Uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy po 2027 roku nie mieli tego samego, co teraz, tylko razy 10 - jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedział zbiórkę podpisów pod referendum ws. zmiany Konstytucji. Zapewnił, że jego działanie nie ma związku z aktywnością prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą tej tematyki.

"Nie byłoby większości problemów"

"To Polacy powinni zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego czy kanclerskiego. Rozstrzygnijmy ten spór w dniu wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Będę zbierał pod tą inicjatywą 500 tys. podpisów" - zapowiedział w niedzielę na portalu X Marcin Mastalerek. W RMF FM zapewniał, że jego inicjatywa nie jest ustawką uzgodnioną z obecnym prezydentem. Nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim - stwierdził.

Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy tłumaczył w RMF FM, dlaczego chce, by to Polacy wypowiedzieli się w referendum, czy chcą zmiany obecnego systemu na kanclerski lub prezydencki.

Prezydent Duda w 2017 roku zaproponował takie referendum. Gdyby wtedy Jarosław Kaczyński i politycy zgodzili się, dziś nie byłoby większości problemów w polskiej polityce - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczpospolita powinna pójść. Już chyba większość widzi, że tak się dalej nie da - ocenił. Mastalerek dodał, że prace nad nową Konstytucją powinny ruszyć dopiero po referendum.

Marcin Mastalerek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Gość RMF FM ostrzegał, że jeżeli nie zrobimy nic z obecnym podziałem kompetencji pomiędzy rządem a prezydentem "będzie tylko gorzej". Każda nowa władza będzie tylko pogarszała ten wielki konflikt. Dziś władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma do tego żadnych przesłanek - stwierdził Mastalerek. Odniósł się też do sceptycznej reakcji premiera Donalda Tuska na prezydencką inicjatywę zmiany Konstytucji.

On będzie mógł mówić swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych: "Nie mogłem tych 100 konkretów zrobić. Bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem" - stwierdził były szef gabinetu prezydenta Dudy.

"Musimy to sprawdzić"

Mastalerek nie chciał zdradzić, czy wolałby zmianę obecnego systemu na kanclerski czy na prezydencki.

Powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. Zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy - mówił w RMF FM. Jednocześnie zwrócił uwagę, że dużej grupie Polaków odpowiada obecny podział kompetencji między prezydentem i premierem - choćby ze względu na możliwość zablokowania nieodpowiedzialnych pomysłów.

Pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały również to. Może się za chwilę okazać, że większość Polaków chce tego systemu. Tego nie wiemy - musimy to sprawdzić - sugerował.

"Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?"

Mówiąc o potrzebie zorganizowania referendum ws. kierunku zmiany Konstytucji Mastalerek wspomniał też o tym, że znacznie zwiększyła się liczba Polaków chodzących do urn. Sugerował tym samym, że gdyby referendum połączyć z wyborami parlamentarnymi, mogłaby w nim wziąć udział znacznie większa grupa osób niż w tym sprzed lat, które dotyczyło obecnie obowiązującej Konstytucji.

Nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie - mówił Mastalerek w RMF FM.

Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. Dziwnym trafem akurat po 1989 roku to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy? - pytał były szef gabinetu prezydenta Dudy.

System, który jest u nas, się nie sprawdza. To widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu się porozumieć - przekonywał Mastalerek.

