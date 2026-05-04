Zmarł abp Józef Michalik, jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Miał 85 lat. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Przemyska.
Arcybiskup zmarł w 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku. Był metropolitą seniorem archidiecezji przemyskiej oraz wieloletnim przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Hierarcha pozostawił po sobie 61 lat kapłaństwa oraz 39 lat posługi biskupiej. W latach 1986-1993 kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską (wcześniej gorzowską). Następnie, od 1993 do 2016 roku, przez blisko ćwierć wieku stał na czele archidiecezji przemyskiej.
Abp Michalik odegrał istotną rolę w życiu Kościoła w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. W latach 1999-2004 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 roku został jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje - do 2014 roku.
Był również aktywny na forum międzynarodowym. W latach 2011-2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się m.in. w debatę na temat tożsamości Europy.
Jak poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu, szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w osobnym komunikacie.