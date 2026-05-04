​Zmarł abp Józef Michalik, jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Miał 85 lat. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Przemyska.

Abp Józef Michalik nie żyje / Jan Bielecki / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Abp Józef Michalik nie żyje

Arcybiskup zmarł w 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku. Był metropolitą seniorem archidiecezji przemyskiej oraz wieloletnim przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Hierarcha pozostawił po sobie 61 lat kapłaństwa oraz 39 lat posługi biskupiej. W latach 1986-1993 kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską (wcześniej gorzowską). Następnie, od 1993 do 2016 roku, przez blisko ćwierć wieku stał na czele archidiecezji przemyskiej.

Nie żyje abp Józef Michalik. Lider polskiego Episkopatu

Abp Michalik odegrał istotną rolę w życiu Kościoła w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. W latach 1999-2004 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 roku został jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje - do 2014 roku.

Był również aktywny na forum międzynarodowym. W latach 2011-2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się m.in. w debatę na temat tożsamości Europy.

Jak poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu, szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w osobnym komunikacie.