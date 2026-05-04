Chwile grozy obok lotniska Newark-Liberty w pobliżu Nowego Jorku. Lądujący samolot uderzył w latarnię uliczną oraz ciągnik siodłowy na sąsiadującej z portem lotniczym autostradzie, raniąc kierowcę ciężarówki.

Samolot United Airlines / Zdjęcie ilustracyjne

Boeing 767 linii United Airlines lecący z Wenecji zahaczył o ciężarówkę jadącą autostradą.

Na pokładzie lotu United Airlines 169 było ponad 200 pasażerów i 10 członków załogi.

Jak informuje CNN, lecący z Wenecji Boeing 767 linii United Airlines według Flightradar24 poruszał się z prędkością ok. 250 kilometrów na godzinę, gdy przelatywał bardzo nisko nad trasą New Jersey Turnpike tuż przy lotnisku, podchodząc do lądowania.

Samolot zahaczył o słup i ciężarówkę

Wstępne śledztwo wykazało, że opona podwozia samolotu oraz jego spód "zderzyły się ze słupem i ciągnikiem siodłowym, następnie słup uderzył w Jeepa" - powiedział w oświadczeniu rzecznik policji stanowej New Jersey, sierżant Charles Marchan.

Kierowca ciągnika siodłowego doznał obrażeń niezagrażających życiu i został przewieziony do szpitala - dodał rzecznik.

Nagranie z kamery samochodowej ciężarówki pokazuje moment, gdy kierowca jedzie autostradą, a dźwięk silników samolotu staje się coraz głośniejszy. Nagle opony podwozia samolotu uderzają w pojazd, powodując jej wstrząs i rozrzucając odłamki szkła.