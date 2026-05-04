Chwile grozy obok lotniska Newark-Liberty w pobliżu Nowego Jorku. Lądujący samolot uderzył w latarnię uliczną oraz ciągnik siodłowy na sąsiadującej z portem lotniczym autostradzie, raniąc kierowcę ciężarówki.
- Boeing 767 linii United Airlines lecący z Wenecji zahaczył o ciężarówkę jadącą autostradą.
- Na pokładzie lotu United Airlines 169 było ponad 200 pasażerów i 10 członków załogi.
Jak informuje CNN, lecący z Wenecji Boeing 767 linii United Airlines według Flightradar24 poruszał się z prędkością ok. 250 kilometrów na godzinę, gdy przelatywał bardzo nisko nad trasą New Jersey Turnpike tuż przy lotnisku, podchodząc do lądowania.
Wstępne śledztwo wykazało, że opona podwozia samolotu oraz jego spód "zderzyły się ze słupem i ciągnikiem siodłowym, następnie słup uderzył w Jeepa" - powiedział w oświadczeniu rzecznik policji stanowej New Jersey, sierżant Charles Marchan.
Kierowca ciągnika siodłowego doznał obrażeń niezagrażających życiu i został przewieziony do szpitala - dodał rzecznik.
Nagranie z kamery samochodowej ciężarówki pokazuje moment, gdy kierowca jedzie autostradą, a dźwięk silników samolotu staje się coraz głośniejszy. Nagle opony podwozia samolotu uderzają w pojazd, powodując jej wstrząs i rozrzucając odłamki szkła.