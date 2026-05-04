Chwile grozy obok lotniska Newark-Liberty w pobliżu Nowego Jorku. Lądujący samolot uderzył w latarnię uliczną oraz ciągnik siodłowy na sąsiadującej z portem lotniczym autostradzie, raniąc kierowcę ciężarówki.

  • Boeing 767 linii United Airlines lecący z Wenecji zahaczył o ciężarówkę jadącą autostradą.
  • Na pokładzie lotu United Airlines 169 było ponad 200 pasażerów i 10 członków załogi.
Jak informuje CNN, lecący z Wenecji Boeing 767 linii United Airlines według Flightradar24 poruszał się z prędkością ok. 250 kilometrów na godzinę, gdy przelatywał bardzo nisko nad trasą New Jersey Turnpike tuż przy lotnisku, podchodząc do lądowania.

Samolot zahaczył o słup i ciężarówkę

Wstępne śledztwo wykazało, że opona podwozia samolotu oraz jego spód "zderzyły się ze słupem i ciągnikiem siodłowym, następnie słup uderzył w Jeepa" - powiedział w oświadczeniu rzecznik policji stanowej New Jersey, sierżant Charles Marchan.

Kierowca ciągnika siodłowego doznał obrażeń niezagrażających życiu i został przewieziony do szpitala - dodał rzecznik.

Nagranie z kamery samochodowej ciężarówki pokazuje moment, gdy kierowca jedzie autostradą, a dźwięk silników samolotu staje się coraz głośniejszy. Nagle opony podwozia samolotu uderzają w pojazd, powodując jej wstrząs i rozrzucając odłamki szkła.  

Kierowca doznał skaleczeń

Kierowca ciężarówki jechał na północ autostradą, aby dostarczyć pieczywo do magazynu na lotnisku Newark, gdy doszło do zdarzenia - powiedział CNN Chuck Paterakis, wiceprezes ds. transportu w Schmidt Bakery oraz współwłaściciel H&S Family of Bakeries.  

Według Paterakisa, kierowca doznał skaleczeń ramienia od rozbitego szkła, ale nie odniósł poważnych obrażeń i był w stanie bezpiecznie zjechać na pobocze. Miał zostać wypisany ze szpitala jeszcze w niedzielę wieczorem.

Samolot leciał bezpośrednio przed ciężarówką... Widziałem tylko dym i odłamki - powiedział CNN jeden ze świadków. Myślę, że (ciężarówka) próbowała manewrować, by uniknąć kolizji, ale była w pułapce - dodał.  

Ponad 200 osób na pokładzie samolotu

Lot United Airlines numer 169 przewoził ponad 200 pasażerów i 10 członków załogi - podała linia lotnicza.

"Samolot wylądował bezpiecznie, żaden z pasażerów ani członków załogi nie został ranny" - poinformowano w oświadczeniu. "Nasz zespół techniczny ocenia uszkodzenia samolotu" - dodały United Airlines.

"Przeprowadzimy rygorystyczne śledztwo dotyczące bezpieczeństwa lotu w związku z tym incydentem, a nasza załoga została wyłączona z obsługi w ramach tego procesu" - podkreślono.

Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wysyła śledczego do Newark i przeanalizuje rejestrator głosu w kokpicie oraz rejestrator danych lotu w ramach prowadzonego dochodzenia. 

Pas startowy 29

Pas startowy 29, na którym samolot wylądował, zaczyna się około 120 metrów od krawędzi ruchliwej autostrady New Jersey Turnpike - informuje CNN.

Pas ten nie jest używany zawsze, ale gdy warunki wiatrowe są odpowiednie, może obsługiwać liczne lądowania, które mogą zaskakiwać kierowców, gdy samoloty przelatują na niskich wysokościach nad autostradą.

