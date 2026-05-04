Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę w pobliżu Term Maltańskich w Poznaniu. W wyniku ataku ostrym narzędziem ranne zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby.
Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem.
W okolicach Term Maltańskich napastnik miał zaatakować maczetą. Zranił dwie osoby, które trafiły do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie.
Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.
Na razie nie są znane motywy działania sprawcy ani szczegóły dotyczące jego tożsamości.
