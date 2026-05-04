Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce rankingu WTA. Czołowa polska tenisistka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff. Na czele z dużą przewagą Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.

W minionych dwóch tygodniach tenisistki rywalizowały w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Świątek odpadła co prawda w trzeciej rundzie po tym, jak z powodu problemów zdrowotnych skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Li, jednak straciła mniej punktów niż Gauff, ubiegłoroczna finalistka, która pożegnała się z imprezą w 1/8 finału. Obecnie Polka wyprzedza Amerykankę o 199 punktów.

Przewagę utrzymała Sabalenka, mimo że nie obroniła tytułu w Madrycie i odpadła w ćwierćfinale. Stratę do Białorusinki zmniejszyła jednak dzięki temu Rybakina, od rywalki z Białorusi dzieli ją 1555 punktów.

Z ósmego na siódme miejsce awansowała finalistka rozgrywek w stolicy Hiszpanii Rosjanka Mirra Andriejewa. Dziewiątą pozycję na ósmą zamieniła Włoszka Jasmine Paolini, dziewiąta jest obecnie Kanadyjka Victoria Mboko, wcześniej zamykająca czołową dziesiątkę. Na 10. lokatę z siódmej spadła Ukrainka Elina Switolina.

Na najwyższe w karierze 15. miejsce z 23. awansowała zwyciężczyni turnieju w Madrycie Ukrainka Marta Kostjuk.

Magdalena Fręch spadła z 38. na 45. pozycję, a Magda Linette zmieniła 57. lokatę na 55.

Na najwyższe w karierze 113. miejsce awansowała Maja Chwalińska, a z 163. na 138. przesunęła się Katarzyna Kawa, która w niedzielę wygrała turniej WTA 125 w chińskim Huzhou.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 4 maja 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10110 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8555

3. (4) Iga Świątek (Polska) 6948

4. (3) Coco Gauff (USA) 6749

5. (5) Jessica Pegula (USA) 61366. (6) Amanda Anisimova (USA) 5985

7. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4181

8. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 3722

9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3531

10. (7) Elina Switolina (Ukraina) 3530

...

45. (38) Magdalena Fręch (Polska) 1263

55. (57) Magda Linette (Polska) 1084

113. (118) Maja Chwalińska (Polska) 697

138. (163) Katarzyna Kawa (Polska) 560

157. (160) Linda Klimovicova (Polska) 491

