Już od 14 czerwca 2026 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu. Zgodnie z unijnymi regulacjami miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy. Zmiany mają na celu ochronę konsumentów przed fałszowaniem żywności i zapewnienie większej przejrzystości na rynku.

Od połowy czerwca na polskim rynku miodu zajdą istotne zmiany - przypomina portal.abczdrowie.pl. Nowe przepisy, wynikające z prawa Unii Europejskiej, mają na celu ochronę konsumentów przed wprowadzaniem w błąd. Dotychczas miód poddany intensywnemu filtrowaniu, w wyniku którego tracił naturalny pyłek, mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy. Od 14 czerwca 2026 roku taka praktyka stanie się nielegalna.

Czym jest miód przefiltrowany i dlaczego budzi kontrowersje?

Miód przefiltrowany to produkt, który został poddany intensywnej obróbce, w wyniku której usunięto nie tylko drobne zanieczyszczenia, takie jak fragmenty wosku, ale także naturalny pyłek kwiatowy. To właśnie obecność pyłku pozwala określić pochodzenie miodu i potwierdzić deklaracje producenta.

Usunięcie pyłku sprawia, że produkt staje się trudniejszy do zweryfikowania, co otwiera drogę do nadużyć i fałszowania żywności.

Nowe zasady sprzedaży - co się zmieni dla konsumentów?

Zgodnie z nowymi przepisami, miód pozbawiony pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako miód odmianowy, taki jak akacjowy, lipowy czy wielokwiatowy. Konsument, sięgając po słoik z określoną etykietą, będzie miał pewność, że produkt rzeczywiście pochodzi z deklarowanych źródeł.

Produkty wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 14 czerwca 2026 roku będą mogły pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów, jednak z czasem znikną z półek.

Skala problemu - wyniki kontroli miodów w Polsce

Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykazały, że problem fałszowania miodu nie jest marginalny. W lutym 2026 roku IJHARS przeprowadziła kontrole w 47 sklepach oraz u 51 producentów. Nieprawidłowości stwierdzono w niemal 41 procentach przypadków.

Najczęściej dotyczyły one oznakowania - w co trzeciej partii miodu etykiety nie zawierały wymaganych informacji lub były one podane w niewłaściwy sposób. Brakowało danych o państwie pochodzenia czy dacie minimalnej trwałości.