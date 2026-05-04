Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem - poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Prezydent podziękował przywódcy USA za "zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta". Omówiono także aktualną sytuację bezpieczeństwa.
- Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
- Ważnym tematem były kwestie obecności wojsk amerykańskich w Europie. O czym jeszcze rozmawiali prezydenci?
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta na platformie X.
Jak poinformowano, "Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta".
Prezydenci rozmawiali także o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa.
"Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego" - poinformowała kancelaria prezydenta.