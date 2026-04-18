Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że dziś w czasie realizowanego przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL konwoju doszło do niebezpiczej sytuacji. W pobliżu pojazdów spadł pocisk moździerzowy. "Kilku żołnierzy zgłosiło dolegliwości słuchowe - są pod opieką medyczną. Jeżeli będzie to konieczne, przejdą dodatkowe badania – przekazał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Lekko uszkodzone zostały trzy pojazdy konwoju.

Dowództwo zaznacza, że pocisk spadł "w bezpośredniej bliskości" konwoju.

"Żaden z żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL nie odniósł obrażeń. W wyniku zdarzenia odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów kontyngentu" - przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.

W rozmowie z RMF FM rzecznik Dowództwa przekazał, że żołnierze są już w bazach. Na pewien czas, do rana, wstrzymaliśmy realizację konwojów. Kilku żołnierzy zgłosiło dolegliwości słuchowe - są pod opieką medyczną. Jeżeli będzie to konieczne, przejdą dodatkowe badania - mówił ppłk Jacek Goryszewski.

Prawdopodobnie Polacy nie byli celem

Wstępne ustalenia wskazują, że celem ataku nie byli Polacy.

Podejrzewamy, że w przypadku incydentu z udziałem naszych żołnierzy mogło dojść do wymiany ognia między siłami Hezbollahu a armią Izraela. Nasze siły mogły znaleźć się pomiędzy wymianą ognia, stąd bliski kontakt z naszymi żołnierzami - dodał ppłk Goryszewski.

Zginął francuski żołnierz. Polacy oddają mu hołd

Mniej szczęścia niż polscy żołnierze mieli Francuzi. Podczas ataku na siły pokojowe UNIFIL w Libanie zginął jeden Francuz, a trzech kolejnych żołnierzy zostało rannych .

"Oddajemy hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął dziś podczas realizacji zadań w rejonie operacji" - przekazało Dowództwo.

"Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - dodano.