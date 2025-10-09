Leżące na jezdni znicze na kilka godzin zablokowały ruch na autostradzie A1 w Nowej Wsi (woj. kujawsko-pomorskie). Ładunek wysypał się z ciężarówki, która się przerwóciła.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia / KM PSP Toruń/Dawid Sulkowski /

Policjanci dostali zgłoszenie o niecodziennej sytuacji w środę tuż po godz. 21. Wstępnie ustalono, że kierujący ciężarowym iveco z naczepą, w której były palety ze zniczami, jechał za szybko.

Ciężarówka przewróciła się i wypadł z niej ładunek. Część zniczy się potłukła. Odłamki uderzyły w karoserię jednego z przejeżdżających aut - na szczęście nie spowodowały poważnych uszkodzeń.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KM PSP Toruń/Dawid Sulkowski /

Asp. Dominika Bocian z toruńskiej policji przekazała RMF FM, że nikt nie został poszkodowany, ale wystąpiły kilkugodzinne utrudnienia.

Uprzątnięcie miejsca zdarzenia i wznowienie ruchu nastąpiło po godz. 2:30 - poinformowała.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KM PSP Toruń/Dawid Sulkowski /



46-letni kierowca ciężarówki został przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem - policjanci sporządzili stosowną dokumentację.