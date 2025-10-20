Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych to czas wzmożonych wizyt na cmentarzach. Warto jednak pamiętać, że niewłaściwa segregacja odpadów, takich jak znicze czy stroiki, może skutkować wysokim mandatem - nawet do 5 tys. zł. Sprawdź, jak prawidłowo pozbyć się odpadów po wizycie na grobach bliskich.
- Za niewłaściwą segregację odpadów na cmentarzu grozi mandat do 5 tys. zł.
- Szczególnie surowe kary dotyczą wyrzucania elektrycznych zniczy do zwykłych pojemników.
- Tradycyjne znicze, kwiaty i stroiki należy wyrzucać zgodnie z zasadami segregacji.
W okresie Wszystkich Świętych na cmentarzach pojawiają się tysiące osób. Wraz z nimi rośnie ilość odpadów - zniczy, kwiatów i stroików. Warto wiedzieć, że za niewłaściwe wyrzucanie śmieci można otrzymać wysoki mandat.
Najwyższe kary, sięgające nawet 5 tys. zł, grożą za wyrzucanie elektrycznych zniczy do zwykłych pojemników. Tego typu odpady klasyfikowane są jako elektrośmieci i powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Tradycyjne szklane znicze z plastikowymi wkładami oraz resztkami parafiny należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a nie do pojemników na szkło. Naturalne kwiaty można wyrzucać do odpadów biodegradowalnych, natomiast sztuczne - do odpowiednich kontenerów, w zależności od materiału, z którego zostały wykonane.
Zarządcy cmentarzy wprowadzają dodatkowe oznaczenia i instrukcje, które mają ułatwić odwiedzającym prawidłową segregację śmieci.