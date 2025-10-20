Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych to czas wzmożonych wizyt na cmentarzach. Warto jednak pamiętać, że niewłaściwa segregacja odpadów, takich jak znicze czy stroiki, może skutkować wysokim mandatem - nawet do 5 tys. zł. Sprawdź, jak prawidłowo pozbyć się odpadów po wizycie na grobach bliskich.

Za niewłaściwą segregację odpadów na cmentarzu grozi mandat do 5 tys. zł.

Szczególnie surowe kary dotyczą wyrzucania elektrycznych zniczy do zwykłych pojemników.

Tradycyjne znicze, kwiaty i stroiki należy wyrzucać zgodnie z zasadami segregacji.

W okresie Wszystkich Świętych na cmentarzach pojawiają się tysiące osób. Wraz z nimi rośnie ilość odpadów - zniczy, kwiatów i stroików. Warto wiedzieć, że za niewłaściwe wyrzucanie śmieci można otrzymać wysoki mandat.

Surowe kary za niewłaściwą segregację

Najwyższe kary, sięgające nawet 5 tys. zł, grożą za wyrzucanie elektrycznych zniczy do zwykłych pojemników. Tego typu odpady klasyfikowane są jako elektrośmieci i powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Tradycyjne szklane znicze z plastikowymi wkładami oraz resztkami parafiny należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a nie do pojemników na szkło. Naturalne kwiaty można wyrzucać do odpadów biodegradowalnych, natomiast sztuczne - do odpowiednich kontenerów, w zależności od materiału, z którego zostały wykonane.

Zarządcy cmentarzy wprowadzają dodatkowe oznaczenia i instrukcje, które mają ułatwić odwiedzającym prawidłową segregację śmieci.