Dobra wiadomość dla Polaków, którzy chcieliby odwiedzić Macedonię. Wizz Air uruchamia dwa nowe połączenia do tego kraju. Samoloty będą latać do Ochrydy z Katowic i Wrocławia.

Ochryda (zdj. arch.) / Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Co wiadomo o nowych połączeniach?

Pierwsze samoloty Wizz Aira z Polski do Ochrydy wystartują w czerwcu 2026 r. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu - z Katowic w poniedziałki i piątki, a z Wrocławia - w środy i niedziele.

Połączenia z Katowic i Wrocławia do Ochrydy mają obsługiwać samoloty Airbus A321neo.

Połączenia z Katowic i Wrocławia do Ochrydy mają obsługiwać samoloty Airbus A321neo. / wizz air / Materiały prasowe

"Ochryda, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, często nazywana jest Perłą Bałkanów. Położona nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego słynie z krystalicznie czystej wody, zabytkowych klasztorów, barwnej lokalnej kultury i znakomitej kuchni, co czyni ją idealnym miejscem na letni wypoczynek dla polskich turystów" - podkreśla Wizz Air w komunikacie.



Wizz Air podał statystyki

Od stycznia do września Wizz Air zrealizował prawie 45 tys. lotów z i do Polski. To oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Dysponuje flotą 241 samolotów Airbus A320 i A321. W 2024 r. skorzystało z niej 62,8 mln pasażerów.