Czy w przewidywalnej przyszłości może dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem i przełomowych decyzji ws. wojny na Ukrainie? Prezydent USA Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla CBS News, że przywódcy Ukrainy i Rosji nie są jeszcze gotowi na pokój. "Ale coś się wydarzy. Załatwimy to" – zapowiadał tajemniczo.

Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin / MANDEL NGAN/AFP / East News

"Oni nie są gotowi"

Donald Trump powiedział w wywiadzie, że przygląda się temu, jak zachowują się Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski i rozmawia z oboma przywódcami o zakończeniu wojny.

Coś się wydarzy, ale oni nie są jeszcze gotowi... - zapewnił enigmatycznie.

Prezydent USA powtórzył wcześniejsze zapewnienia, że jego celem jest doprowadzenie do spotkania obu liderów, aby wypracowali porozumienie, kierując się także jego wskazówkami. Warto przypomnieć, że w kampanii wyborczej buńczucznie zapowiadał, że wystarczy mu doba, by zakończyć rosyjsko-ukraińską wojnę.

Zdaniem Trumpa Zełenski i Putin "walczą ze sobą od tak dawna, że nawet nie myślą o możliwości zawarcia pokoju". Gdy ja doprowadzam do spotkania, zbieram ludzi w jednym pokoju, jestem w stanie ich przekonać - chwalił się w wywiadzie amerykański prezydent.

W wywiadzie dla CBS News Trump zadeklarował, że nie zabiega o Pokojową Nagrodę Nobla.

"Chcę ratować życie"

Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko, co mogę zrobić, to kończyć wojny - powiedział. Ja po prostu chcę ratować życie - dodał.



Wcześniej prezydent USA wielokrotnie mówił, że powinien być doceniony i dostać Pokojową Nagrodę Nobla za zakończenie kilku wojen w czasie bieżącej kadencji. Urzędnicy Białego Domu wymieniali w tym kontekście m.in. konflikty między Izraelem i Iranem, między Rwandą a Demokratyczną Republiką Konga oraz między Armenią i Azerbejdżanem.