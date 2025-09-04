Córka polskich imigrantów Veronika Slowikowska dołączyła do obsady kultowego "Saturday Night Live". Widzowie znają ją m.in. z serialu „Co robimy w ukryciu” oraz wiralowych skeczy, które publikuje na TikToku.
4 października premierę będzie miał 51. sezon programu "Saturday Night Live". Właśnie poznaliśmy nazwiska nowych członków obsady. W sobotnie wieczory widzów amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC zabawiać będą m.in. Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall i Kam Patterson. Wśród nowych twarzy znalazła się także Veronika Slowikowska, 29-letnia Kanadyjka o polskich korzeniach. Na swoim koncie ma gościnne występy w takich serialach, jak "Detektyw Murdoch", "Clarice", "Poker Face" czy "Co robimy w ukryciu".
Największą popularność przyniosła jej seria wiralowych komediowych skeczy, które regularnie publikuje na TikToku. W serwisie społecznościowym Slowikowska zgromadziła pokaźną widownię - obserwuje ją przeszło 700 tys. użytkowników.
"Marzenie się spełniło. Widzimy się w soboty" - aktorka ogłosiła udział w programie w zamieszczonym na Instagramie wpisie.
Komiczka urodziła się w Barrie w prowincji Ontario. Jest córką polskich imigrantów, którzy przeprowadzili się do Kanady tuż przed narodzinami córki.
Slowikowska uczęszczała do katolickiego liceum, a w 2015 roku ukończyła Randolph College for the Performing Arts. Pięć lat później została absolwentką konserwatorium aktorskiego w Canadian Film Centre.
Aktorka para się również muzyką - po wybuchu pandemii wydała singiel "So Many Lies" na potrzeby ścieżki dźwiękowej serialu "Becoming Alex". Obecnie mieszka w Nowym Jorku.