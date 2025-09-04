Dzień żałoby narodowej w Portugalii. Został ogłoszony przez władze po środowej katastrofie jednej z atrakcji Lizbony - kolejki linowo-terenowej Gloria. Wagon z nieznanych przyczyn wypadł z torów i uderzył w ścianę budynku. Zginęło 15 osób, a 23 zostały ranne. Ofiary i poszkodowani to zarówno Portugalczycy, jak i obcokrajowcy. Z ustaleń MSZ wynika, że nie ma wśród nich Polaków.

Służby w nocy pracowały na miejscu katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie / MIGUEL A. LOPES

Do tragedii doszło w środę po godz. 18 na lizbońskiej starówce. Kolejka linowo-terenowa Gloria, kursująca od 1885 roku pomiędzy dzielnicą Bairro Alto a Placem Restauradores, z nieznanych przyczyn wypadła z szyn i uderzyła w pobliski budynek.

"Jakby nie działały w nim hamulce"

Świadkowie relacjonują, że wagon poruszał się z zawrotną prędkością. Jechał całkowicie bez kontroli, jakby nie działały w nim hamulce. Zaczęliśmy uciekać. Wtedy wagon uderzył w budynek z ogromną siłą i rozpadł się niczym domek z kart - relacjonowała Teresa d’Avó w rozmowie z portugalskimi mediami.

Jeden ze świadków mówił, że pędząca bez kontroli po zboczu kolejka uderzyła w przechodnia.

W wyniku wypadku dach i boczne ściany kolejki zostały całkowicie zniszczone. Części wagonu, w większości metalowe, zostały zmiażdżone.

Co wiemy o ofiarach katastrofy kolejki Gloria?

W katastrofie kolejki linowo-terenowej Gloria w Lizbonie zginęło 15 osób / MIGUEL A. LOPES

Według ostatnich informacji przekazanych przez władze Lizbony w wypadku kolejki Gloria zginęło 15 osób, a co najmniej 23 zostały ranne. Wśród ofiar śmiertelnych nie ma dzieci. Tożsamość wszystkich ofiar nie została jeszcze ustalona. Już teraz wiadomo, że część z nich to obcokrajowcy, m.in. obywatel Korei Południowej.

Polski konsul w Lizbonie przekazał w nocy, że nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.

Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura. Na razie przyczyny nie są znane. Źródło w lizbońskiej straży pożarnej przekazało lokalnym mediom, że powodem mógł być luźny kabel, który doprowadził do awarii hamulców.

Kolejka linowa Gloria - jedna z największych atrakcji Lizbony

Kolejka Gloria jest jedną z największych atrakcji Lizbony / Shutterstock

Po wypadku trasy kolejek linowych w Lizbonie zostały tymczasowo zamknięte. Służby sprawdzają stan techniczny kolejek.

Kolejka linowa Gloria, otwarta w 1885 roku, łączy obszar centrum Lizbony w pobliżu placu Restauradores z Bairro Alto (Górną Dzielnicą), która słynie z tętniącego życiem nocnego życia.

Dwa wagony, z których każdy może pomieścić około 40 osób, są przymocowane do przeciwległych końców liny napędowej, a napęd zapewniają silniki elektryczne zamontowane na wagonach.

Gloria jest jedną z trzech kolejek linowych obsługiwanych przez miejską firmę transportu publicznego Carris i jest używana zarówno przez turystów, jak i mieszkańców.

Według urzędu miasta Gloria przewozi rocznie około 3 milionów osób.