7 osób trafiło do szpitali po porannym wypadku w Tchórzowej w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Samochód wypadł tam z drogi i uderzył w drzewo.
Wypadek miał miejsce ok. godz. 4:45, przy mglistej pogodzie.
Policja podaje, że kierowca prawdopodobnie jechał za szybko. Zjechał z drogi powiatowej i uderzył w drzewo.
7 obywateli Gruzji trafiło do szpitali. Na razie nie ma szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.
Aspirant Monika Księżopolska z policji w Węgrowie przekazała RMF FM, że autem podróżowały wyłącznie osoby dorosłe. Gruzini jechali do pracy.
