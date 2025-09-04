7 osób trafiło do szpitali po porannym wypadku w Tchórzowej w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Samochód wypadł tam z drogi i uderzył w drzewo.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja

Wypadek miał miejsce ok. godz. 4:45, przy mglistej pogodzie.

Policja podaje, że kierowca prawdopodobnie jechał za szybko. Zjechał z drogi powiatowej i uderzył w drzewo.

7 obywateli Gruzji trafiło do szpitali. Na razie nie ma szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Aspirant Monika Księżopolska z policji w Węgrowie przekazała RMF FM, że autem podróżowały wyłącznie osoby dorosłe. Gruzini jechali do pracy.