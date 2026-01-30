Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla sześciu województw na północnym wschodzie kraju. Prognozowana temperatura wyniesie do -25 stopni Celsjusza.

IMGW - prognoza pogody, alert pogodowy, pogoda na dziś: 30.01.2026 / Shutterstock

Alert pogodowy IMGW. Uwaga na silny mróz

Alerty I stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla:

województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od -12 do -8 st. C w ciągu dnia, w nocy z piątku na sobotę miejscami od -17 st. C do -15 st. C, a podczas kolejnych nocy od -22 st. C do -18 st. C, lokalnie około -25 st. C.