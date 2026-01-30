Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Rośnie poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, a większość pozostałych ugrupowań nie przekroczyłaby progu wyborczego.

Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun stworzą drugą siłę polityczną w Polsce? / Marcin Obara / PAP

Według badania CBOS, Koalicja Obywatelska może liczyć na 29,3 proc. głosów, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z grudniem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,4 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 11,2 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.).

Na uwagę zasługuje wzrost poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej, która uzyskała 9,8 proc. głosów - to o 2,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. To oznacza, że Konfederacja Wolność i Niepodległość i Konfederacja Korony Polskiej uzyskałyby łącznie wyższy wynik niż Prawo i Sprawiedliwość, stając się potencjalnie drugą siłą na polskiej scenie politycznej.

Do Sejmu weszłaby także Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Poniżej 5-procentowego progu wyborczego znalazłyby się: Partia Razem (4,9 proc., wzrost o 1,1 pkt proc.), Polska 2050 (1,3 proc., spadek o 0,7 pkt proc.) oraz PSL (1,4 proc., bez zmian). 0,6 proc. respondentów wskazało inną partię.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków. 12,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.

Co, jeśli wszyscy byliby zdecydowani, na kogo zasługują?

Po wykluczeniu odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów, preferencje wyborcze kształtowałyby się następująco: KO - 33,1 proc., PiS - 24,1 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc., Nowa Lewica - 6,5 proc., Razem - 6,2 proc., PSL - 3,5 proc., Polska 2050 - 2,3 proc., inne partie - 0,7 proc.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.).