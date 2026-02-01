Fala siarczystych mrozów, która nawiedziła Polskę, spowodowała poważne awarie sieci wodociągowej i ciepłowniczej w największych miastach kraju. Bez dostępu do wody i ogrzewania znalazła się część mieszkańców Warszawy, Łodzi, Poznania i Suwałk. Służby techniczne pracują nad usuwaniem usterek, jednak w wielu miejscach utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin nocnych.

Silne mrozy doprowadziły do licznych awarii sieci wodociągowej i ciepłowniczej w dużych miastach Polski.

Najbardziej dotknięte są Warszawa, Łódź, Poznań i Suwałki.

W stolicy awarie dotknęły przede wszystkim Mokotów, Ursynów i Białołękę. Do usterek doszło niemal jednocześnie w różnych częściach miasta. Najpoważniejsza sytuacja panuje na Ursynowie i w rejonie Augustówki, gdzie lista adresów pozbawionych wody jest najdłuższa.

Na Mokotowie aż 16 bloków pozostaje bez dostępu do bieżącej wody. Problemy pojawiły się także na Żoliborzu, gdzie oprócz braku wody mieszkańcy muszą liczyć się z zimnymi kaloryferami. Awaria sieci ciepłowniczej dotknęła rejon ulicy Przasnyskiej.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun, powodem przerwy w dostawach ciepła jest awaria podziemnego rurociągu. Ciśnienie gorącej wody z nieszczelnego ciepłociągu wydrążyło wyrwę w ścieżce rowerowej. Wrzątek przez kilkadziesiąt minut wylewał się na ulicę. Wczesnym popołudniem technikom udało się jednak dokopać do pękniętej rury. Awaria powinna zostać usunięta dziś w nocy.

Według relacji naszego reportera przy ulicy Widok w Śródmieściu dokładnie 34 budynki są pozbawione dostaw ciepła. W sporej części z nich oprócz mieszkań są też lokale usługowe i restauracje. Na miejscu wciąż pracują technicy, którzy starają się usunąć awarie i przywrócić ogrzewanie w tej części Warszawy.

Łódź i Poznań: Beczkowozy i ograniczenia w dostawie wody

W Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje o licznych awariach, które pozbawiły wody mieszkańców wielu ulic, m.in. Zielnej, Nizinnej, Czackiego, Kowieńskiej, Zagłoby, Targowej, Helskiej, Grudziądzkiej, Swojskiej i Zbąszyńskiej. W tych miejscach podstawiono beczkowozy z wodą. Część awarii ma zostać usunięta w godzinach nocnych.

W Poznaniu AQUANET zgłosił awarię wodociągu przy ul. Stęszewskiej, co skutkuje brakiem wody w rejonach Stęszewskiej i Rakoniewickiej. Prace naprawcze mają potrwać do popołudnia.

Suwałki: Zamknięta ulica i brak wody w centrum

W Suwałkach rozszczelnienie sieci wodociągowej doprowadziło do zamknięcia odcinka ulicy Kościuszki w centrum miasta. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musiało wstrzymać dostawy wody dla mieszkańców. Prace naprawcze mają zakończyć się do godziny 23. Władze miasta apelują do kierowców o korzystanie z objazdów.

Jak podkreślają przedstawiciele miejskich przedsiębiorstw wodociągowych, przyczyną awarii są wyjątkowo niskie temperatury, które utrzymują się od kilku dni. Służby techniczne pracują nad jak najszybszym usunięciem usterek i przywróceniem pełnej funkcjonalności sieci.