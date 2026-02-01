Co najmniej 12 osób zginęło, a siedem zostało rannych po ataku rosyjskiego drona na autobus służbowy w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy. Informacje potwierdziły władze wojskowe regionu.

Wojna w Ukrainie / Volodymyr/Ukrinform/ABACA/Abaca/East News / East News

"Wróg uderzył bezzałogowym statkiem powietrznym w pobliżu autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw w rejonie miasta Pawłohrad. Według wstępnych informacji zginęło 12 osób, kolejnych siedem zostało rannych. Szczegóły są ustalane" - przekazał Ołeksandr Handża, naczelnik władz wojskowych obwodu, na Telegramie.

W regionie wciąż trwa alarm powietrzny. Handża zaapelował do mieszkańców: "Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo".