Województwo śląskie ma do dyspozycji 360 milionów złotych na utylizację niebezpiecznych odpadów. W tym roku prace obejmą aż 10 składowisk, z których usuwane będą szczególnie groźne substancje zagrażające zdrowiu mieszkańców i środowisku.

W tym roku niebezpieczne odpady w województwie śląskim usuwane będą z 10 składowisk. Władze mają na to przeznaczyć 360 milionów złotych. Pieniądze przyznano na lata 2025-2027.

Nowe lokalizacje

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, w trzech miejscach: Sosnowcu, Siemianowicach oraz Mykanowie kontynuowane będą prace rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast siedem kolejnych składowisk, skąd będą usuwane niebezpieczne odpady to Łaziska Górne, Szczekociny, Kozie Głowy, Piekary Śląskie, Sławków oraz dwa takie miejsca w Sosnowcu.

W ubiegłym roku w regionie z trzech miejsc usunięto prawie dziesięć tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Wydano na to ponad dziewięćdziesiąt milionów złotych.

Chodzi o szczególnie niebezpieczne odpady, które nielegalnie składowane są między innymi w pobliżu domów czy ujęć wody.