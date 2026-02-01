Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił długo wyczekiwany, zmieniony harmonogram wypłat emerytur na 2026 rok. Nowy kalendarz został dostosowany do świąt oraz ustawowych dni wolnych, co oznacza, że wielu emerytów i rencistów otrzyma swoje świadczenia w innych terminach niż dotychczas.

Kiedy wypłaty emerytur w 2026 roku? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zmiany w harmonogramie wypłat - co się zmienia?

Standardowy kalendarz wypłat emerytur i rent przez ZUS obejmuje sześć terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Jednak w 2026 roku, ze względu na przypadające święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, niektóre daty wypłat musiały zostać przesunięte.

Zmiany dotkną przede wszystkim tych, którzy otrzymują świadczenia na początku miesiąca. W 2026 roku waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona tradycyjnie 1 marca. Jednak w tym roku ten dzień przypada w niedzielę, co wymusza na ZUS wcześniejszą realizację wypłat. Jak informuje "Fakt", już w piątek, 27 lutego 2026 roku, blisko milion osób otrzyma pierwsze podwyższone świadczenia.

Trzynasta emerytura już w kwietniu - ile wyniesie i kiedy zostanie wypłacona?

Kwiecień 2026 roku przyniesie kolejną dobrą wiadomość dla emerytów - wypłatę trzynastej emerytury. To dodatkowe świadczenie, które od kilku lat stanowi istotne wsparcie finansowe dla seniorów, zostanie wypłacone w kwietniu. Wysokość trzynastki będzie równa minimalnej emeryturze po waloryzacji i wyniesie około 1970,60 zł brutto.

Warto zwrócić uwagę na terminy wypłat w kwietniu, ponieważ Wielkanoc przypada w tym roku na 5 i 6 kwietnia. Osoby, które mają ustalony termin wypłaty na 5. lub 6. dzień miesiąca, otrzymają swoje świadczenia wcześniej - już 3 kwietnia. Co ważne, wraz z regularną emeryturą lub rentą, ZUS wypłaci również trzynastą emeryturę. To oznacza, że tuż przed świętami na konta wielu seniorów wpłynie podwójna suma.

Pozostali emeryci, których terminy wypłat przypadają na 10., 15., 20. lub 25. kwietnia, otrzymają swoje świadczenia już po świętach. Warto więc sprawdzić swój indywidualny harmonogram i odpowiednio zaplanować wydatki.

ZUS przypomina, że każdy emeryt i rencista może sprawdzić swój indywidualny termin wypłaty w decyzji przyznającej świadczenie lub na stronie internetowej Zakładu.