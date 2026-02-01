W Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek zapytamy Ryszarda Petru, jak ocenia wynik powtórzonej II tury wyborów na przewodniczącego ugrupowania.

Ryszard Petru / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Jak zażegnać podziały w ugrupowaniu? Czy Polsce 2050 grozi rozpad?

Jak po przegranej zachowa się Paulina Henning-Kloska? Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzyma stanowisko wicepremiera?

KSeF ruszył 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania - zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowanie nie rozwiąże problemu wystawiania fałszywych faktur, a nawet może sprawić, że przestępczy proceder może przybrać na sile. Czy przedsiębiorcy mogą czuć się bezpiecznie?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślał kilkakrotnie w ostatnim czasie, że Polska ma coraz więcej ekonomicznych argumentów przemawiających za nieprzyjmowaniem euro. O czym świadczy wypowiedź wicepremiera?

UE zawarła umowę handlową z Indiami. Rządzący zapewniają, że porozumienie będzie korzystne dla polskiej i unijnej gospodarki. Czy to rzeczywiście prawda?

