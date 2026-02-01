Do -27 st. C ma spaść temperatura na Suwalszczynie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Odczuwalna będzie jednak jako ok. -31 st. C. Do Polski napływa arktyczna kontynentalna masa powietrza, dlatego synoptycy ostrzegają, że ta doba pod kątem niebezpiecznego mrozu może dać się najbardziej we znaki. Ekstremalny jak na Polskę mróz atakuje już od rana - w Suwałkach na termometrach można było zobaczyć -20 st. C, w Gdańsku -18, w Warszawie -16, w Lublinie -17, w Krakowie -11, a w Zakopanem -10. O czym koniecznie trzeba pamiętać w takich warunkach?

Jak informuje w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większość Europy jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Finlandią i zachodnią Rosją, jedynie krańce południowe oraz zachodnie kontynentu są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływa arktyczna kontynentalna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W ciągu dnia będzie bezchmurnie na krańcach południowo-zachodnich i południowych. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -16 st. C na Suwalszczyźnie, około -13 st. C w centrum, do -4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem

Alerty instytutu obowiązują od dziś od godz. 07:30 do poniedziałku 2 lutego do godz. co najmniej 07:30.

Ekstremalny mróz - ważne środki bezpieczeństwa i uważność na innych

Tak silny mróz, jaki ma występować tej doby, to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najbardziej narażone są osoby w kryzysie bezdomności, osoby starsze, samotne i dzieci, dlatego w czasie silnych mrozów szczególnie ważna jest odpowiedzialność i uważność. Należy pamiętać, aby w takich warunkach: 

  • ograniczyć przebywanie na mrozie, szczególnie przy silnym wietrze,
  • korzystać wyłącznie z bezpiecznych urządzeń grzewczych i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
  • rozglądać się wokół siebie - jeśli zauważymy osobę, która może być narażona na wychłodzenie, nie bądźmy obojętni - zadzwońmy pod 112,
  • zadbać o zwierzęta, zapewnić im schronienie, ciepło i dostęp do wody,
  • nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne - nigdy nie wiadomo co jest pod taflą lodu,
  • nie rozgrzewać się alkoholem, ponieważ zwiększa to ryzyko wychłodzenia.