​Podczas najbliższych nocy nawet -25 st. C może pojawić się na termometrach w niektórych częściach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla północno-wschodnich regionów kraju. Ponadto, w południowej Polsce mogą pojawić się opady marznące, a w efekcie gołoledź. Przed nami mroźny weekend.

Silny mróz

Alerty I stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie w nocy z piątku na sobotę miejscami od -17 st. C do -15 st. C, a podczas kolejnych nocy od -22 st. C do -18 st. C, lokalnie około -25 st. C.

Opady marznące

Ponadto w południowej Polsce - w częściach województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego - mogą występować opady marznące i gołoledź.

Dla Małopolski i Śląska alerty będą obowiązywać do północy w sobotę, a w południowych regionach woj. dolnośląskiego i opolskiego potrwają do godz. 7.00.

Prognozowane są też słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.