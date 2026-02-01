Niezwykłe sceny podczas gali bokserskiej w Madison Square Garden. Jarrell Miller, znany amerykański pięściarz wagi ciężkiej, stał się bohaterem internetu po tym, jak podczas walki po jednym z ciosów przeciwnika stracił perukę. Zdarzenie wywołało salwy śmiechu na trybunach, a następnie w mediach społecznościowych, a sam zawodnik zareagował z dużym dystansem do siebie.
- Jarrell Miller stracił perukę podczas walki z Kingsleyem Ibehem w Madison Square Garden.
- Incydent wywołał wybuch radości wśród kibiców i komentatorów.
- Miller wygrał pojedynek niejednogłośną decyzją sędziów.
W sobotnią noc w legendarnym Madison Square Garden doszło do niecodziennego zdarzenia podczas pojedynku Jarrella Millera z Kingsleyem Ibehem. W drugiej rundzie Ibeh zaskoczył rywala serią mocnych ciosów, a jeden z nich sprawił, że peruka Millera przesunęła się, odsłaniając jego łysinę. Widok ten natychmiast wywołał salwy śmiechu na trybunach i błyskawicznie stał się viralem w internecie.