Reakcja kibiców, komentatorów i Millera

Nietypowa sytuacja nie umknęła uwadze komentatorów sportowych. Andreas Hale z ESPN nie krył zaskoczenia, przyznając, że nigdy wcześniej nie widział podobnej sceny na ringu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo żartów i memów, a kibice długo komentowali wpadkę amerykańskiego pięściarza.

Mimo kompromitującej sytuacji, Jarrell Miller nie stracił rezonu. Po zakończeniu rundy zdjął perukę i rzucił ją w tłum, a po ogłoszeniu zwycięstwa wykonał taniec, pocierając czubek głowy. W wywiadzie po walce zdradził, że utrata włosów była skutkiem użycia nieznanego szamponu, który znalazł w domu swojej matki. Trzeba się z siebie śmiać - podsumował z uśmiechem.

Zwycięstwo mimo zamieszania

Pomimo zamieszania na ringu, Miller wygrał walkę niejednogłośną decyzją sędziów i poprawił swój bilans do 27 zwycięstw, 1 porażki i 2 remisów. Poprzedni pojedynek stoczył w sierpniu 2024 roku, remisując z Andym Ruizem.