Niezwykłe sceny podczas gali bokserskiej w Madison Square Garden. Jarrell Miller, znany amerykański pięściarz wagi ciężkiej, stał się bohaterem internetu po tym, jak podczas walki po jednym z ciosów przeciwnika stracił perukę. Zdarzenie wywołało salwy śmiechu na trybunach, a następnie w mediach społecznościowych, a sam zawodnik zareagował z dużym dystansem do siebie.

  • Jarrell Miller stracił perukę podczas walki z Kingsleyem Ibehem w Madison Square Garden.
  • Incydent wywołał wybuch radości wśród kibiców i komentatorów.
  • Miller wygrał pojedynek niejednogłośną decyzją sędziów.
W sobotnią noc w legendarnym Madison Square Garden doszło do niecodziennego zdarzenia podczas pojedynku Jarrella Millera z Kingsleyem Ibehem. W drugiej rundzie Ibeh zaskoczył rywala serią mocnych ciosów, a jeden z nich sprawił, że peruka Millera przesunęła się, odsłaniając jego łysinę. Widok ten natychmiast wywołał salwy śmiechu na trybunach i błyskawicznie stał się viralem w internecie.

Reakcja kibiców, komentatorów i Millera

Nietypowa sytuacja nie umknęła uwadze komentatorów sportowych. Andreas Hale z ESPN nie krył zaskoczenia, przyznając, że nigdy wcześniej nie widział podobnej sceny na ringu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo żartów i memów, a kibice długo komentowali wpadkę amerykańskiego pięściarza.

Mimo kompromitującej sytuacji, Jarrell Miller nie stracił rezonu. Po zakończeniu rundy zdjął perukę i rzucił ją w tłum, a po ogłoszeniu zwycięstwa wykonał taniec, pocierając czubek głowy. W wywiadzie po walce zdradził, że utrata włosów była skutkiem użycia nieznanego szamponu, który znalazł w domu swojej matki. Trzeba się z siebie śmiać - podsumował z uśmiechem.

Zwycięstwo mimo zamieszania

Pomimo zamieszania na ringu, Miller wygrał walkę niejednogłośną decyzją sędziów i poprawił swój bilans do 27 zwycięstw, 1 porażki i 2 remisów. Poprzedni pojedynek stoczył w sierpniu 2024 roku, remisując z Andym Ruizem.