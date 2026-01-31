Ogromne problemy w Mołdawii. Cały system energetyczny tego kraju został awaryjnie wyłączony w sobotę z powodu problemów z siecią elektryczną w sąsiedniej Ukrainie.

/ RMF FM

W sobotę doszło do awaryjnego wyłączenia systemu energetycznego Mołdawii z powodu problemów z siecią elektryczną w Ukrainie - poinformowało mołdawskie ministerstwo energetyki na Telegramie.

W wyniku awarii w wielu miastach Mołdawii przestała działać sygnalizacja świetlna, co utrudniło ruch drogowy.

Zakłócenia dotknęły także procedury odprawy celnej na granicach - czas oczekiwania na przejściach znacznie się wydłużył.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

System energetyczny Mołdawii został awaryjnie wyłączony w sobotę z powodu problemów z siecią elektryczną w sąsiedniej Ukrainie - podało ministerstwo energetyki na Telegramie.

Z tego powodu w miastach przestała działać sygnalizacja świetlna i wydłużyła się procedura odprawy celnej towarów na granicach.

Resort podał w oświadczeniu, że spadło napięcie w jednej z sieci elektrycznych, ale w niektórych miejscowościach przywrócono już dostawy prądu.

Wojska rosyjskie od wielu tygodni atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione elektryczności, ogrzewania i wody lub mają do nich ograniczony dostęp.