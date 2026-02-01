Słynny wodospad Niagara na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady częściowo zamarzł. Niskie temperatury oraz intensywne opady śniegu doprowadziły do powstania imponujących czap lodowych i zjawiskowej, marznącej mgły. To niezwykłe zjawisko przyciąga uwagę turystów i mieszkańców regionu.

/Zou Zheng/Xinhua News/East News /East News



Wodospad Niagara częściowo zamarzł na skutek silnych mrozów i opadów śniegu.

Temperatura w okolicach wodospadu spadła do -13 stopni Celsjusza.

Lodowe formacje przyciągają turystów i mieszkańców, jednak władze apelują o zachowanie ostrożności.

W ostatnich dniach południowe Ontario nawiedziła fala mrozów, która sprawiła, że na wodospadzie Niagara pojawiły się niezwykłe formacje lodowe. Zimna mgła, śnieg oraz zamarzająca woda utworzyły na krawędzi wodospadu ogromne czapy lodowe, których grubość miejscami sięga nawet 12 metrów. Widok ten przyciąga licznych obserwatorów, którzy podziwiają naturalne rzeźby stworzone przez zimową aurę.

Rzadkie zjawisko

Jak podkreślają przedstawiciele agencji Niagara Parks, częściowe zamarznięcie wodospadu to zjawisko wyjątkowe, które występuje jedynie podczas długotrwałych mrozów. Przez kilka kolejnych dni temperatura w okolicach Niagary utrzymywała się poniżej zera, a w niedzielne popołudnie termometry wskazywały aż -13 stopni Celsjusza.

Zamarznięta Niagara to niecodzienny widok, który przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całego świata. Lodowe formacje i marznąca mgła tworzą niezwykłą scenerię, która staje się inspiracją dla fotografów i miłośników przyrody.

Władze apelują jednak o ostrożność podczas zwiedzania okolic wodospadu, ze względu na śliskie nawierzchnie i niebezpieczeństwo związane z niskimi temperaturami.