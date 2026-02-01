Do Polski trafią około 44 miliardy euro z programu SAFE. Zdaniem premiera Donalda Tuska pieniądze z SAFE to epokowe wydarzenie. Czy nasz gość podziela to zdanie? Największe środki zostaną przeznaczone na Tarczę Wschód. Czy to krok w dobrym kierunku? W co jeszcze w polskim wojsku powinniśmy zainwestować? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie generał Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP.

Gen. Leon Komornicki / Piotr Mazur / RMF FM

W piątek została podpisana umowa w sprawie systemu San. Według wiceministra Konrada Gołoty z Ministerstwa Aktywów Państwowych, to pierwszy w Europie tak kompleksowy system, który służy do zwalczania dronów . Jakie możliwości daje polskiemu wojsku ten system antydronowy? Czy dzięki niemu skutecznie będzie można zwalczać drony?

Z generałem Komornickim porozmawiamy także o tym, czy odwieszenie poboru do wojska jest koniecznością? Czy zwiększenie liczby polskich żołnierzy do 300 tysięcy jest realne?

Zapytamy także o pomysł stworzenia europejskiego legionu, zamiast europejskiej armii.

