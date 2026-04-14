Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw w Polsce na środę, 15 kwietnia. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł.

W stosunku do cen maksymalnych obowiązujących we wtorek oznacza to wzrost ceny benzyny bezołowiowej 95, utrzymanie takiej samej ceny dla bezołowiowej 98 i spadek ceny oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw na wtorek to: litr benzyny 95 nie więcej niż 6,12 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,58 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny paliw na czwartek.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.