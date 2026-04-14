Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zarzuca rządzącym prowadzenie "polityki ustępstw wobec Rosji". W materiale padają zarzuty wobec Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego dotyczące rzekomych związków z Moskwą. "Dość kłamstw" - napisał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, fot. PAP / Rafał Guz / Shutterstock

"Dosyć kłamstw. Obecnie rządzący przez lata prowadzili politykę ustępstw wobec Rosji, handlując z Putinem naszym bezpieczeństwem narodowym. Dziś próbują pouczać. Nie pozwólmy, by kłamstwo zwyciężyło prawdę" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

Na filmie, który w mediach społecznościowych udostępniła głowa państwa, Donald Tusk oraz Włodzimierz Czarzasty oskarżani są o "kłamliwe atakowanie" prezydenta, który "od lat jest zaangażowany w eliminowanie wpływów Rosji".

"Włodzimierz Czarzasty, znany z komunistycznej przeszłości i rosyjskich kontaktów oraz najbardziej prorosyjski premier w historii Donald Tusk, kłamliwie atakują prezydenta Karola Nawrockiego. Nasz lider od lat jest zaangażowany w ograniczanie wpływów Rosji. Jako prezes IPN burzył komunistyczne pomniki, a jako prezydent Polski wprost nazywa Putina zbrodniarzem" - słyszymy.

Czarzasty "do dziś nie wyjaśnił rosyjskich powiązań"

W materiale przywołano m.in. wpis Czarzastego, w którym polityk Lewicy opublikował zdjęcie Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem i komentarzem: "Został Panu tylko Putin Panie Prezydencie. Pamiętamy Pana ostatnią wizytę w Budapeszcie".