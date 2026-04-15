Od środy rodzice mogą składać wnioski o paszport dla dzieci poniżej 12. roku życia za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło tę funkcjonalność, umożliwiając także wyrażenie zgody przez drugiego rodzica lub opiekuna.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od teraz rodzice mogą składać wnioski o paszport dla swoich dzieci za pomocą aplikacji mObywatel. Dzieciom do 12. roku życia paszporty są wydawane na okres 5 lat, a cały proces trwa około 30 dni.

Wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, co teraz można załatwić zdalnie.

Wniosek dostępny w aplikacji jest w dużej mierze gotowy do wypełnienia, ponieważ dane uzupełniają się automatycznie. "Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie" - wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji. Dla opiekunów i kuratorów przewidziano możliwość dołączenia dokumentów potwierdzających prawo do opieki.

Użytkownicy aplikacji mogą dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub wykonać je samodzielnie, wybrać rodzaj paszportu (zwykły lub tymczasowy) oraz wskazać miejsce odbioru dokumentu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zgoda drugiego rodzica lub opiekuna również może być wyrażona przez mObywatel.

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej. Podpisanie wniosku odbywa się przy użyciu profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku użytkownik otrzymuje potwierdzenie w aplikacji, a także możliwość śledzenia statusu gotowości paszportu do odbioru.

Nowa funkcjonalność w mObywatel to krok w stronę ułatwienia życia rodzicom, którzy teraz mogą załatwić formalności związane z paszportem dla dziecka bez konieczności wizyty w urzędzie.