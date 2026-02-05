Poradnik bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel – poinformowali wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.

Poradnik bezpieczeństwa / Adam Burakowski / East News

Poradnik bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel.

W aplikacji można m.in. usłyszeć sygnały alarmowe i zobaczyć instrukcje pakowania plecaka ewakuacyjnego.

Poradnik przygotowali eksperci z MSWiA, MON i RCB, w tym specjaliści od ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Kierwiński: Mamy to

Mamy to. Poradnik bezpieczeństwa, poradnik, który przygotowaliśmy na trudne czasy, poradnik, który ma pomagać, uczyć i reagować na ciężkie sytuacje jest już w aplikacji mObywatel - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Dodał, że poradnik w mObywatelu jest interaktywny. Przypomniał ponadto, że został przygotowany przez zespół najlepszych polskich specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele służb, osoby zajmujące się ratownictwem medycznym, osoby zajmujące się zarządzaniem kryzysowym i kryzysem.

Ten poradnik to kompendium wiedzy, które każdy z nas powinien mieć, które powinien przyswoić. Poradnik zmusza też do odpowiedzi na podstawowe pytania: czy jesteśmy w domu, w najbliższym otoczeniu, przygotowani na sytuacje kryzysowe? - zauważył.

Szef MSWiA przekazał, że papierowa wersja poradnika została wysłana do wszystkich gospodarstw domowych. To prawie 16 mln egzemplarzy, które trafiło już do Polaków - zwrócił uwagę. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że w dobie świata cyfrowego, musi być też dostępny w wersji cyfrowej. Nie ma (do tego) lepszego narzędzia niż mObywatel, aplikacja, a właściwie środowisko, z którego jesteśmy bardzo dumni - mówił Kierwiński.

mObywatel pomocny każdemu

Wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 mln użytkowników, a w ubiegłym roku Polki i Polacy logowali się do aplikacji średnio 1,5 mln razy dziennie, "co pokazuje, że stała się ona jednym z kluczowych kanałów komunikacji państwa z obywatelami".

Dzisiaj w mObywatelu można w każdej chwili, w chwili kryzysu, czyli np. zgubienia dowodu osobistego albo paszportu wystąpić o to, żeby zawiesić ten dokument. To ułatwia sytuację i jednocześnie daje nam poczucie bezpieczeństwa - podkreślił Gawkowski.

Przypomniał, że w aplikacji można zgłosić też m.in. oszustwa i incydenty. Technologia wspiera dziś bezpieczeństwo. I dlatego ten wspólny projekt włączenia w ekosystem cyfrowej Polski Poradnika bezpieczeństwa, tak bardzo wydawał się ważny - powiedział Gawkowski.

Wicepremier wyjaśnił, że w poradniku znajdującym się w mObywatelu można m.in. usłyszeć jak brzmią sygnały alarmowe, zobaczyć krótką instrukcję, jak krok po kroku spakować plecak ewakuacyjny, "żeby w ciągu kilku, kilkudziesięciu sekund można było wiedzieć, co jest potrzebne, czego nie mamy". Są też telefony alarmowe, są krótkie instruktaże i informacje polegające na tym, z kim, gdzie, kiedy się skontaktować. I to wszystko w jednym, prostym miejscu - mówił wicepremier.

Nowe oszustwo. Jest ostrzeżenie

W trakcie czwartkowej konferencji szef MSWiA odniósł się do niedawnych informacji wojewody kujawsko-pomorskiego na temat pojawienia się w Bydgoszczy nowego typu oszustwa - "na Poradnik bezpieczeństwa". Wykorzystując publikację, przestępcy podszywali się pod instytucje państwowe, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe, czy nawet próbowali dostać się do mieszkań.

Policja w tym zakresie jest szczególnie wyczulona - zapewnił w czwartek szef MSWiA. Dodał, że obecnie notowane są pojedyncze takie incydenty. Będziemy tę sprawę bardzo mocno monitorować, monitoruje to na bieżąco policja. Jeżeli uznamy, że potrzebne są dodatkowe działania informacyjne, oczywiście po takie działania sięgniemy - zapewnił Kierwiński.

W związku próbami oszustw MSWiA zaapelowało, by uważać na nowe metody oszustów i przypomniało, że Poradnik bezpieczeństwa jest bezpłatny i nie nakłada żadnych obowiązków w tym kontroli mieszkań. "Żaden urzędnik, ani instytucja nie prowadzi kontroli związanych z Poradnikiem bezpieczeństwa" - podkreślił resort.

MSWiA ostrzegło również, by nie podawać swoich danych osobowych, zwłaszcza numeru PESEL, osobom, które podają się za urzędników prowadzących kontrole bezpieczeństwa w związku z Poradnikiem. "Zawsze w takiej sytuacji poproś o wylegitymowanie się i bądź czujny" - zaapelowało ministerstwo.

Czym jest Poradnik bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowanym wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Znalazły się w nim informacje dotyczące reagowania na klęski żywiołowe, awarie, blackout, dezinformację i zagrożenia hybrydowe. Dużo miejsca poświęcono powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny, roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu. Poradnik jest dostępny od kilku miesięcy także w wersji cyfrowej pod adresem: http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl w kilku wersjach językowych.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego MSWiA, MON i RCB pracowały od początku ubiegłego roku. W prace zaangażowanych było prawie 60 ekspertów. Broszura jest wzorowana m.in. na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji.