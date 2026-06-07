​Przez 11 miesięcy obowiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 910 tys. osób i 420 tys. pojazdów. "Najczęściej przyczyną odmowy wjazdu do naszego kraju był brak wymaganych dokumentów" - informuje rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG kpt. Paweł Biskupik.

Trwają kontrole na polsko-niemieckiej granicy / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W ciągu 11 miesięcy wjazdu do Polski odmówiono blisko 650 cudzoziemcom. Zatrzymano 250 osób za próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Najczęściej przyczyną odmowy wjazdu do naszego kraju był brak wymaganych dokumentów. Wśród osób tych znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. Z kolei za próby nielegalnego przekraczania granicy w kierunku Niemiec najczęściej byli zatrzymywani cudzoziemcy pochodzący z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu - wyjaśnia rzecznik kpt. Paweł Biskupik.

Przez 11 miesięcy tymczasowych kontroli na lubusko-dolnośląskim odcinku polsko-niemieckiej granicy funkcjonariusze za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnej migracji zatrzymali 10 osób; wśród nich byli m.in. obywatele Ukrainy, Polski i Mołdawii.

Ponadto od początku prowadzenia kontroli zatrzymano 300 osób niepożądanych w naszym kraju. Wśród nich znaleźli się m.in. poszukiwani przez organy ścigania i osoby podejrzane o przestępstwa kryminalne, takie jak kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanego towaru przemycanego przez granicę oszacowano na 3 mln zł.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą przedłużone

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 r. Na mocy najnowszego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie zostały one przedłużone do 1 października 2026 r. Niemcy takie kontrole na granicy z Polską prowadzą od 16 października 2023 r.

Obszar działania Nadodrzańskiego Oddziału SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje odcinek polsko-niemieckiej granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim oraz granicę z Czechami w drugim z tych regionów. Funkcjonariusze tego oddziału SG pełnią także służbę na lotniskach Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.

Za realizację kontroli na odcinku polsko-niemieckiej granicy w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku odpowiadają funkcjonariusze SG wspierani przez policję, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmerię Wojskową i inne służby.